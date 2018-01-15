В Бельгии предложили прахом умерших людей удобрять парки

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ «Зеленые» в бельгийском городе Монс предложили использовать прах умерших жителей для удобрения городских парков. Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Авторы идеи ссылаются на выводы ученых, которые установили, что через год человеческое тело разлагается в «плодородный и экологически чистый компост».

По мнению партийцев, останки людей можно использовать для выращивания растений в память о них. Испытательным полигоном для инициативы «зеленые» хотят сделать Монс. Обсуждение идеи пройдет в городском административном совете в ближайшее время.