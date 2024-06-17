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В Баку пройдет семинар "Женщина нового  времени и ее мета - навыки"

В Баку пройдет семинар "Женщина нового  времени и ее мета - навыки" 29 июня в Баку, пройдет семинар известного коуча и спикера из Азии о важности взаимосвязи науки, энергии, мира и бизнеса.
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17 июня 2024 г. 17:37
В Баку пройдет семинар Женщина нового  времени и ее мета - навыки

29 июня в Баку, пройдет семинар известного коуча и спикера из Азии о важности взаимосвязи науки, энергии, мира и бизнеса.

Как сообщает Report, целью организаторов семинара "Женщина нового времени и ее мета-навыки является мотивация женщин на достижение поставленных целей.

Ведущая семинара Лаура Омуралиева является профессиональным практикующим специалистом- энерготерапевтом.

Омуралиева - специалист по ноосферному развитию, магистрант Европейского научно-исследовательского института, также является основателем Ассоциации женщин-предпринимателей СНГ.

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Версия на английском языке Baku to host seminar on new-era woman and her meta-skills

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