В Баку пройдет семинар "Женщина нового времени и ее мета - навыки"

29 июня в Баку, пройдет семинар известного коуча и спикера из Азии о важности взаимосвязи науки, энергии, мира и бизнеса.

29 июня в Баку, пройдет семинар известного коуча и спикера из Азии о важности взаимосвязи науки, энергии, мира и бизнеса.

Как сообщает Report, целью организаторов семинара "Женщина нового времени и ее мета-навыки является мотивация женщин на достижение поставленных целей.

Ведущая семинара Лаура Омуралиева является профессиональным практикующим специалистом- энерготерапевтом.

Омуралиева - специалист по ноосферному развитию, магистрант Европейского научно-исследовательского института, также является основателем Ассоциации женщин-предпринимателей СНГ.