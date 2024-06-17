В Баку пройдет семинар "Женщина нового  времени и ее мета - навыки"

29 июня в Баку, пройдет семинар известного коуча и спикера из Азии о важности взаимосвязи науки, энергии, мира и бизнеса.
Как сообщает Report, целью организаторов семинара "Женщина нового времени и ее мета-навыки является мотивация женщин на достижение поставленных целей.
Ведущая семинара Лаура Омуралиева является профессиональным практикующим специалистом- энерготерапевтом.
Омуралиева - специалист по ноосферному развитию, магистрант Европейского научно-исследовательского института, также является основателем Ассоциации женщин-предпринимателей СНГ.