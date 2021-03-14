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В Австрии планируют открыть "Балкон Гитлера" для посетителей

В Австрии планируют открыть "Балкон Гитлера" для посетителей В Вене решили открыть для посетителей так называемый "Балкон Гитлера", с которого немецкий диктатор Адольф Гитлер в 1938 году провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха
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14 марта 2021 г. 02:40
В Австрии планируют открыть Балкон Гитлера для посетителей

В Вене решили открыть для посетителей так называемый "Балкон Гитлера", с которого немецкий диктатор Адольф Гитлер в 1938 году провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха.

Как передает Report, об этом пишет Welt.

Выступление Гитлера состоялось на балконе Нового замка Хофбурга 15 марта 1938 года. Балкон будет открыт по решению директора Дома австрийской истории (HdGÖ), который располагается в Новом замке, Моники Зоммер.

По словам Зоммер, сначала будут организованы экскурсии для заинтересованных лиц. Отмечается, что большинство опрошенных посетителей Дома австрийской истории высказались за открытие балкона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvstriyada "Hitlerin eyvanı"nı tarixi abidə kimi açmağı planlaşdırırlar

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