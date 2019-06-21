В Австрии многоквартирный дом будут отапливать пивом

Пиво станет источником для отопления нового многоквартирного жилого дома в австрийском городе Швехат (федеральная земля Нижняя Австрия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инновационный проект реализуется совместно региональной энергетической компанией Нижней Австрии EVN и Пивоваренным союзом Австрии Brau Union.

"Историческая пивоварня Швехата закладывает инновационный фундамент, который позволит людям разумно использовать тепло пивзавода для отопления и даст дополнительную выгоду для общества и экологии", - отметила представитель австрийского пивоваренного союза Габриэла Мария Штрака.

Жилой дом на 900 квартир в настоящее время возводится на территории старого пивоваренного завода в Швехате. В 100 метрах от него расположен современный пивзавод, который будет поставлять неиспользуемое отработавшее тепло для отопления жилых квартир.