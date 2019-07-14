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В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи - ВИДЕО

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о п

У побережья Австралии огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к людям, занимавшимся снорклингом, чтобы они оказали ему помощь, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что морской обитатель не мог избавится от попавшего в глаз рыболовного крючка.

Среди группы людей оказался фотограф, который заявил, что неоднократно видел этого ската во время погружений. Он добавил, что местные знают ската под именем Веснушка.

В ходе инцидента скат подплыл к фотографу и подставил ему глаз с торчащим оттуда крючком. Он терпеливо ждал, пока мужчина пытался извлечь предмет.

Животное удалось спасти. Эксперты отметили, что крючок мог вызвать заражение и привести к смерти ската.

Пользователи Сети посчитали историю трогательной и похвалили нырявших туристов за доброту.

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