В Австралии сняли на видео, как акула-людоед преследует серфера - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В сети появилось видео, как серферу чудом удалось избежать нападения большой белой акулы, известной также как акула-людоед.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент, снятый правительством австралийского штата Новый Южный Уэльс, произошел недалеко от города Баллина прошлым летом.

Беспилотник снял кадры, как акула проплыла на расстоянии меньше метра от серфера, пока тот болтал ногами в воде в ожидании следующей волны.

Кажется, что изначально акула преследовала другого серфингиста, который на видео ловит волну, а потом обратила внимание на мужчину, плавающего рядом.

На ролике видно, как акула плывет прямо по направлению к мужчине, который, кажется, не подозревал о надвигающейся опасности, и приближается к нему очень близко. Однако в итоге акула передумала нападать на серфингиста и внезапно поплыла в другую сторону.

Издание отмечает, что в этом районе с 2014 года произошло как минимум 11 нападений акул на людей, два из которых закончились трагически.