В Австралии обнаружили ядовитых пауков в винограде из супермаркета

Жители австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс обнаружили смертельно опасных пауков разновидности "черная вдова" в упаковках винограда, купленных в супермаркете.

Жители австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс обнаружили смертельно опасных пауков разновидности "черная вдова" в упаковках винограда, купленных в супермаркете.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал 9News.

"Паук "черная вдова" - это то, что меньше всего ожидаешь обнаружить в винограде", - поделился своими эмоциями с репортерами житель города Голд-Кост (штат Квинсленд), чья дочь заметила паука, когда ела виноград.

Другой аналогичный случай был зафиксирован в городе Терранора (штат Новый Южный Уэльс).

Сообщается, что администрация супермаркетов, в которых были куплены ягоды, проводит проверку для выяснения причин произошедшего.

Отметим, что укус такого паука опасен для человека и может стать смертельным в случае отсутствия надлежащего лечения.