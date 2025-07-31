О нас

В Австралии обнаружили самое тяжелое насекомое в тропических лесах

В Австралии обнаружили самое тяжелое насекомое в тропических лесах Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд.
Это интересно
31 июля 2025 г. 14:56
В Австралии обнаружили самое тяжелое насекомое в тропических лесах

Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд.

Как передает Report, об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

"Крупное и ранее неизвестное насекомое-палочник было найдено в туманных лесах на крайнем севере штата Квинсленд и, вероятно, это самое тяжелое насекомое в Австралии", - сообщает телеканал.

Новый вид получил название Acrophylla alta, а его вес достигает 44 граммов, и обычно эти насекомые обитают в высокогорных лесах, преимущественно в кронах деревьев.

Отправившиеся на поиски ученые-энтомологи обнаружили самку этого насекомого на высоте около 900 метров, позже они нашли еще двух, однако самца пока отыскать не удалось.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Шанхае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на $1,7 млн
В Шанхае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на $1,7 млн
29 июля 2025 г. 09:20
Платья Елизаветы II выставят в Букингемском дворце
Платья Елизаветы II выставят в Букингемском дворце
26 июля 2025 г. 10:13
Власти Индии ищут способ учесть изолированное племя сентинельцев
Власти Индии ищут способ учесть изолированное племя сентинельцев
26 июля 2025 г. 05:52
CNN сообщил об опасностях возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной
CNN сообщил об опасностях возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной
26 июля 2025 г. 04:23
WSJ: LVMH ведет переговоры о продаже бренда Marc Jacobs
WSJ: LVMH ведет переговоры о продаже бренда Marc Jacobs
26 июля 2025 г. 00:07
В Китае появится первый в стране шашлычный институт
В Китае появится первый в стране шашлычный институт
25 июля 2025 г. 06:29
В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках
В Джалилабаде проводятся разведочные исследования на четырех исторических памятниках
23 июля 2025 г. 21:25
Из отеля в Калифорнии похищены десятки павлинов
Из отеля в Калифорнии похищены десятки павлинов
23 июля 2025 г. 07:15
В Японии создадут трехметрового гуманоида для спасательных работ
В Японии создадут трехметрового гуманоида для спасательных работ
20 июля 2025 г. 06:19
Ученые научились превращать пищевые отходы в биоразлагаемый пластик
Ученые научились превращать пищевые отходы в биоразлагаемый пластик
16 июля 2025 г. 05:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi