В Австралии обнаружили самое тяжелое насекомое в тропических лесах

Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд.

Самое тяжелое насекомое Австралии, вес которого превышает 40 граммов, было обнаружено в тропических лесах штата Квинсленд.

Как передает Report, об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

"Крупное и ранее неизвестное насекомое-палочник было найдено в туманных лесах на крайнем севере штата Квинсленд и, вероятно, это самое тяжелое насекомое в Австралии", - сообщает телеканал.

Новый вид получил название Acrophylla alta, а его вес достигает 44 граммов, и обычно эти насекомые обитают в высокогорных лесах, преимущественно в кронах деревьев.

Отправившиеся на поиски ученые-энтомологи обнаружили самку этого насекомого на высоте около 900 метров, позже они нашли еще двух, однако самца пока отыскать не удалось.