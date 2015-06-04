​В Австралии нашли жемчуг времен Иисуса Христа

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В западной части Австралии при проведении археологических раскопок ученые обнаружили жемчужину возрастом две тысячи лет.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте университета Вуллонгонг.

Экспертиза показала, что жемчуг – натуральный. С помощью радиоуглеродного анализа определили возраст – около двух тысяч лет. Жемчужина имеет почти идеальную круглую форму и золотисто-розовый цвет. Ее диаметр составляет около пяти миллиметров.

Находку исследовали с крайней осторожностью, поскольку это единственный в своем роде экземпляр.