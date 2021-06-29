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В Австралии начали строить крупнейший радиотелескоп мира

В Австралии начали строить крупнейший радиотелескоп мира Страны-участницы проекта SKA официально одобрили проект постройки одноименного радиотелескопа, и строители начали его сооружение. Он будет располагаться в Западной Австралии, достроить телескоп планируют к 2028 году.
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29 июня 2021 г. 17:09
В Австралии начали строить крупнейший радиотелескоп мира

Страны-участницы проекта SKA официально одобрили проект постройки одноименного радиотелескопа, и строители начали его сооружение. Он будет располагаться в Западной Австралии, достроить телескоп планируют к 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказали руководители проекта на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества (EAS).

"Мы 30 лет ждали этого момента. Человечество сделало очередной гигантский рывок вперед, вложившись в постройку самого крупного научного объекта на планете. Мы построим два самых больших и сложных радиотелескопа, которые помогут нам узнать многие тайны Вселенной", – рассказал генеральный директор обсерватории SKA Филип Даймонд.

По его словам, на прошлой неделе все семь стран-участников обсерватории SKA – Австралия, Китай, Италия, Нидерланды, Португалия, ЮАР и Великобритания – официально одобрили планы по ее строительству и согласились выделить на сооружение и эксплуатацию ее радиотелескопов в общей сложности более 2 млрд евро.

Работы на территории обсерватории Мерчисон уже начались, однако полноценное строительство начнется в начале следующего года после подписания контрактов с предприятиями и научными центрами всех стран-участниц SKA.

Ученые надеются, что благодаря SKA смогут увидеть первые звезды Вселенной, получить снимки окрестностей сверхмассивных черных дыр, узнать природу темной материи, а также понять, что порождает загадочные быстрые радиовсплески – очень мощные и короткие космические радиосигналы неизвестной природы.

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