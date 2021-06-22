В Австралии из-за нашествия мышей закрыли тюрьму

Грызуны нанесли значительный ущерб инфраструктуре тюрьмы: они повредили внутреннюю проводку и потолочные панели

Администрация исправительного центра Веллингтон в Австралии вынуждена была перевести заключенных в другие заведения из-за нашествия мышей, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Грызуны нанесли значительный ущерб инфраструктуре тюрьмы: они повредили внутреннюю проводку и потолочные панели.

"Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтон будут переведены в другие учреждения в течение следующих двух недель", — говорится в сообщении.

Комиссар Службы исправительных учреждений штата Новый Южный Уэльс Питер Северин пояснил, что нанесенные мышами повреждения настолько значительны, что проще эвакуировать заключенных и персонал. Работа исправительного заведения будет частично приостановлена примерно на четыре месяца: пока ее не отчистят, отремонтируют и установят защиту против грызунов.