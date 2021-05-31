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В авиакатастрофе погиб актер, сыгравший Тарзана в телесериале

В авиакатастрофе погиб актер, сыгравший Тарзана в телесериале Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений" (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси
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31 мая 2021 г. 02:35
В авиакатастрофе погиб актер, сыгравший Тарзана в телесериале
Джозеф Лара

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший главную роль в телесериале "Тарзан: история приключений" (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.

Небольшой самолет Cessna C501 упал в озеро на севере штата, погибли семь человек. Власти уточнили, что в их числе был Лара, а также его супруга Гвен Шамблин. Она была известным в США диетологом.

Лара также снимался в сериалах "Спасатели Малибу" (Baywatch, 1989-2001) и "Конан" (Conan, 1997-1998).

Самолет летел из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета, по какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке “Tarzan” rolunu oynamış aktyor ABŞ-da aviaqəzada həlak olub

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