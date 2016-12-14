В Атлантическом океане отмечена рекордная 19-метровая волна

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о новом мировом рекорде - о волне 19-метровой высоты. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, такой "гигант" был зафиксирован в северной части Атлантического океана между Исландией и Великобританией.

"Впервые за всю историю измерений зафиксирована высота волны в 19 м. Это - беспрецедентный рекорд", — заявил помощник Генерального секретаря ВМО Вэньцзянь Чжан.

Это открытие, по словам представителя ВМО, имеет важное значение для обеспечения безопасности в морской отрасли и охраны жизни членов экипажа и пассажиров судов, курсирующих на оживленных судоходных путях.