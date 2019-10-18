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В Арктике обнаружили бочку с кофе 1902 года - ФОТО

В Арктике обнаружили бочку с кофе 1902 года

Исследователи Русского географического общества во время экспедиции в Арктике обнаружили хорошо сохранившуюся бочку с кофейными зернами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ее оставили на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.

Как рассказал путешественник-исследователь Леонид Круглов в своем инстаграме, база американской экспедиции на Земле Франца-Иосифа очень хорошо сохранилась. Он отметил, что американцы основательно подготовились к походу. В их распоряжении было несколько базовых лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней. Во время экспедиции путешественникам повстречался бесстрашный белый медведь. Зверь подошел к исследователям очень близко, его не удалось отпугнуть даже коптером.

"Этот медведь ничего не боялся. Пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать. Но медведь на этом не успокоился и ждал нас на месте высадки", - пишет Круглов.

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