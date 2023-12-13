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В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым

В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе.
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13 декабря 2023 г. 22:01
В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым

Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Средняя температура воздуха нижнего слоя атмосферы в Арктике за прошедший год была шестой самой теплой с 1900 года и составила 20 градусов по Фаренгейту (минус 7 градусов Цельсия). Средняя температура в Арктике летом была самой теплой за всю историю наблюдений и составила 43 градуса по Фаренгейту (6,4 градуса Цельсия)", - приводит управление результаты исследования 82 ученых из 13 стран.

Согласно докладу, опубликованному на сайте управления, с 1940 года средняя годовая температура в Арктике за 10 лет повышалась на 0,25 градуса Цельсия, а средняя температура в летний период – на 0,17 градуса.

Ученые также выяснили, что в 2023 году площадь морского льда в Арктике продолжила сокращаться: "В этом году площадь морского льда была шестой самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся в 1979 году, причем более старый и толстый многолетний лед был намного тоньше, чем в 1980-х годах".

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