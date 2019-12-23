В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики - ВИДЕО

76-летний посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, уличенный в краже биографии Казановы из книжного магазина, уволился по состоянию здоровья и проходит неврологическое лечение. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

“Рикардо Валеро - большая личность, ему предстоит неврологическое лечение. Желаю скорейшего выздоровления”, - написад Эбрард в Twitter.

Отметим, что камера наблюдения, установленная в книжном магазине “Атенео”, зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. На выходе он был задержан охранниками, после чего его доставили в отделение полиции, откуда позднее отпустили, установив его личность. Валеро приступил к исполнению своих обязанностей во второй половине августа текущего года.

Стоимость книги, которую он пытался вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (немногим более $12).