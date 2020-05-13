В Аргентине нашли скелет 10-метрового динозавра - ФОТО

Аргентинские палеонтологи нашли в Патагонии мегараптора длиной в десять метров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

"Исследователи аргентинского музея натуральных наук нашли плотоядного динозавра огромного размера, жившего примерно 70 миллионов лет назад на юго-востоке провинции Санта-Крус. Были найдены позвонки, ребра и часть плечевого пояса и грудины", - говорится в сообщении.

"Мы нашли очень большой экземпляр нового мегараптора, которые были плотоядными динозаврами, они имели впечатляющий инструментарий для охоты", - приводит агентство слова палеонтолога Мауро Арансьяги.

Мауро Арансьяги

В отличие от тиранозавров, мегарапторы были более стройным, лучше подготовленными к гонке, с длинными хвостами, которые позволяли им сохранять равновесие, одновременно у них были мускулистые, но удлиненные ноги, чтобы они могли делать более длинные шаги.

Также, по данным ученых, у мегараптора была удлиненная шея и череп, что, несомненно, помогало им легче добраться до жертвы.