В английских тюрьмах отменен лимит книг для заключенных

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув отменил правило, согласно которому заключенным разрешалось иметь ограниченное количество книг, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Прежний лимит составлял 12 книг на камеру. Согласно новым правилам, родственники и друзья заключенных могут посылать им книги напрямую.

Эти изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2015 года, коснутся более 80 000 содержащихся под стражей человек в Англии и Уэльсе.

Они нацелены на то, чтобы подготовить этих людей к дальнейшему трудоустройству по окончании их срока.

Отмена этих ограничений – первая инициатива Майкла Гоува по изменению тюремной политики после вступления в должность министра юстиции.