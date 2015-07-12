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    В английских тюрьмах отменен лимит книг для заключенных

    Прежний лимит составлял 12 книг на камеру

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув отменил правило, согласно которому заключенным разрешалось иметь ограниченное количество книг, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Прежний лимит составлял 12 книг на камеру. Согласно новым правилам, родственники и друзья заключенных могут посылать им книги напрямую.

    Эти изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2015 года, коснутся более 80 000 содержащихся под стражей человек в Англии и Уэльсе.

    Они нацелены на то, чтобы подготовить этих людей к дальнейшему трудоустройству по окончании их срока.

    Отмена этих ограничений – первая инициатива Майкла Гоува по изменению тюремной политики после вступления в должность министра юстиции.

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