 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров

    Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Metro, древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир.

    Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.

    По данным Metro, возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения. По мнению журналистов, святилище скорее всего принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi