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В Амстердаме закроют квартал красных фонарей

В Амстердаме закроют квартал красных фонарей Муниципальный совет поддержал предложение мэра Амстердама Фемке Халсемы закрыть квартал красных фонарей
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3 февраля 2021 г. 12:07
В Амстердаме закроют квартал красных фонарей

Муниципальный совет поддержал предложение мэра Амстердама Фемке Халсемы закрыть квартал красных фонарей. Как сообщает Report , об этом пишет The Independent.

Это часть плана по перезагрузке туризма — власти хотят изменить имидж столицы Нидерландов, ассоциирующейся со свободной продажей каннабиса и секс-приключениями.

Квартал красных фонарей находится в историческом районе Де Валлен.

Чтобы прекратить "унижение женщин большими группами туристов", мэрия планирует открыть "эротический центр" для секс-работниц за пределами исторической части города. Где именно, пока неизвестно.

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Версия на азербайджанском языке Amsterdamın Qırmızı fənərlər məhəlləsi bağlanır, yeni “erotik mərkəz” açılacaq

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