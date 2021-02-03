В Амстердаме закроют квартал красных фонарей

Муниципальный совет поддержал предложение мэра Амстердама Фемке Халсемы закрыть квартал красных фонарей. Как сообщает Report , об этом пишет The Independent.
Это часть плана по перезагрузке туризма — власти хотят изменить имидж столицы Нидерландов, ассоциирующейся со свободной продажей каннабиса и секс-приключениями.
Квартал красных фонарей находится в историческом районе Де Валлен.
Чтобы прекратить "унижение женщин большими группами туристов", мэрия планирует открыть "эротический центр" для секс-работниц за пределами исторической части города. Где именно, пока неизвестно.