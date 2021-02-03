В Амстердаме закроют квартал красных фонарей

Муниципальный совет поддержал предложение мэра Амстердама Фемке Халсемы закрыть квартал красных фонарей

Муниципальный совет поддержал предложение мэра Амстердама Фемке Халсемы закрыть квартал красных фонарей. Как сообщает Report , об этом пишет The Independent.

Это часть плана по перезагрузке туризма — власти хотят изменить имидж столицы Нидерландов, ассоциирующейся со свободной продажей каннабиса и секс-приключениями.

Квартал красных фонарей находится в историческом районе Де Валлен.

Чтобы прекратить "унижение женщин большими группами туристов", мэрия планирует открыть "эротический центр" для секс-работниц за пределами исторической части города. Где именно, пока неизвестно.