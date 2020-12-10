В Амстердаме ужесточат правила новогоднего украшения домов

С 2021 года жителям Амстердама придется следовать более жестким правилам, украшая свои дома электрическими гирляндами к рождественским праздникам.

С 2021 года жителям Амстердама придется следовать более жестким правилам, украшая свои дома электрическими гирляндами к рождественским праздникам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, подсветку зданий можно будет делать, только используя энергосберегающие лампочки. И даже их придется отключать в ночное время.

Более того, если житель планирует завесить световыми гирляндами больше одного квадратного метра фасада, ему придется уведомить об этом муниципалитет как минимум за трое суток.

Таким образом городские власти планируют бороться со световым загрязнением, которое может нарушать сон людей и животных.

Особенно строгие правила будут действовать в центре, где расположены исторические здания. Чтобы не нарушать архитектурный ансамбль, 90 процентов лампочек должны быть тепло-белого или желтого цветов. И вешать их нужно так, чтобы они подчеркивали контуры строений.