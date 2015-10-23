​В американском Арканзасе разъяренный олень напал на семью

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Олень напал на семью из четырех человек в американском штате Арканзас.
Как передает Report, животное рогами нанесло тяжелые ранения одному из них.
Копытное застигло врасплох семью на участке дома, расположенного в лесной местности западнее населенного пункта Литл-Рок. Сначала животное напало на отца и мать семейства, а потом уже на их взрослого сына, который бросился на помощь. Животное вынудило людей укрыться в салоне внедорожника.
Олень пырнул рогами потерпевшего Дэвида Болдуина три раза так, что обильно пошла кровь. Семья по сотовому телефону вызвала на помощь полицию. Агрессивного зверя пришлось застрелить.
News DepartmentАвтор новости
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