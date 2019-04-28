В Африке мужчина побил мировой рекорд, переплыв озеро Малави - ФОТО - ВИДЕО

Житель Южной Африки Мартин Хоббс, переплывший озеро Малави протяженностью более 580 км за 54 дня, побил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Хоббс стал первым человеком, переплывшим все озеро.

«Я всегда хотел ввязаться в африканское приключение, и мне это никогда не удавалось. Не хотел, чтобы после моих похорон меня помнили, как парня, который очень тяжело работал, и все. Хорошо оставить после себя след», - заявил Хобб в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, рекорд мужчины уникален еще и тем, что озеро Малави кишит крокодилами и гиппопотамами.

Полученные за рекорд деньги Хоббс в благотворительный фонд, занимающийся финансированием челюстно-лицевых операций детей в Южной Африке.