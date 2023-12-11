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В 2023 году в мире произошло не менее 183 региональных конфликтов

В 2023 году в мире произошло не менее 183 региональных конфликтов Не менее 183 региональных конфликтов произошло по всему миру в 2023 году, это самый высокий показатель за последние три десятилетия.
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11 декабря 2023 г. 06:44
В 2023 году в мире произошло не менее 183 региональных конфликтов

Не менее 183 региональных конфликтов произошло по всему миру в 2023 году, это самый высокий показатель за последние три десятилетия.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном отчете о вооруженных конфликтах британского Международного института стратегических исследований (IISS).

Согласно отчету, опубликованному 6 декабря, число жертв по сравнению с 2022 годом увеличилось на 14%, количество случаев насилия - на 28%. По оценке его авторов, "это указывает на то, что во многих частях мира ситуация становится все более проблематичной с точки зрения гуманитарных потребностей, стабилизации и восстановления". Международный комитет Красного Креста предоставил данные о более 450 действующих в мире вооруженных группировках, часть которых имеет местное или региональное доминирование.

В качестве причин конфликтов указаны внутренний терроризм, территориальные споры, рост числа преступных группировок и криминальное соперничество. Климатический кризис, согласно IISS, также усугубляет существующие разногласия в нестабильных странах. "Конфликт подрывает способность государства адаптироваться и устранять последствия изменения климата, в то время как те же самые воздействия климата способствуют динамике конфликтов и неудачам в управлении", - говорится в отчете.

Влияние ООН, согласно исследованию, ослабло из-за напряженности между странами внутри организации. В Совете безопасности крупные державы налагают вето на резолюции друг друга, что не позволяет прийти к конкретному общему решению. IISS считает неспособность разрешить региональные конфликты одной из основных черт современной геополитической обстановки.

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