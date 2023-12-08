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В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов

В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов В 2023 году на склонах самой высокой горы мира - Эверест (Джомолунгма) - погибли 18 человек.
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8 декабря 2023 г. 02:15
В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов

В 2023 году на склонах самой высокой горы мира - Эверест (Джомолунгма) - погибли 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом появилась в базе данных The Himalayan Database, где хранятся сведения обо всех экспедициях в Гималаях.

Это значит, что нынешний сезон стал рекордным по количеству смертей за все 70 лет с момента первого покорения вершины.

Почти в половине случаев причиной гибели людей стали приступы острой горной болезни - от нее умерли восемь альпинистов. Болезнь возникает из-за того, что на большой высоте в воздухе содержится значительно меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы человеческого организма. Кислородное голодание вызывает отек головного мозга и легких, галлюцинации и учащенное сердцебиение. Кроме того, при восхождении на гору альпинисты испытывают значительные физические нагрузки и нередко страдают от обезвоживания. В некоторых случаях все эти факторы приводят к смерти человека.

Всего за 70 лет на Эвересте погибли 317 альпинистов. Прежде звание самого смертоносного года принадлежало 2014-му. Тогда на склонах горы погибли 17 человек.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Everestdə rekord sayda insan ölüb

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