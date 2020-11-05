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В 2021 году "Титаник" покажут туристам

В 2021 году "Титаник" покажут туристам Бизнесмен из США намерен организовать туристические экспедиции к затонувшему "Титанику".
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5 ноября 2020 г. 08:28
В 2021 году Титаник покажут туристам

Бизнесмен из США намерен организовать туристические экспедиции к затонувшему "Титанику".

Как передает Report, об этом сообщает Irish Central.

Директор Ocean Gate Expeditions Стоктон Раш надеется погрузиться на дно океана с первыми туристами уже в мае следующего года.

Предполагается, что частная подводная лодка будет совершать по одному рейсу в неделю. На ее борту будут находиться капитан, ученый и три туриста. Часть мест уже зарезервирована, отметил Раш. Стоимость одного погружения с осмотром останков корабля составит 125 тысяч долларов США.

Начинаться экспедиция будет от острова Ньюфаундленд. Подводная часть похода займет от шести до восьми часов.

Отметим, что Лайнер компании White Star Line "Титаник" отправился в свой первый и последний рейс 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля судно столкнулось с айсбергом в Северной Атлантике и затонуло. В результате крушения погибли, по меньшей мере, 1 496 человек.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ildən "Titanik" gəmisinə sualtı səyahətlər təşkil ediləcək

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