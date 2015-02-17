В 2015 году число мигрантов в Евросоюзе будет рекордным

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Агентство Frontex, занимающееся охраной границ Евросоюза, предупредило, что в 2015 году ожидается рекордное число мигрантов, пытающихся попасть в Европу.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что по подсчетам агентства, с начала года зафиксировано более 5600 нелегальных переходов мигрантами границ ЕС.

Глава агентства Frontex Фабрис Леггери сообщил агентству Рейтер, что контрабандисты, занимающиеся переправкой людей, становятся все более агрессивными и пользуются в своих интересах тяжелой ситуацией в странах Северной Африки и Ближнего Востока.