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    В 2015 году число мигрантов в Евросоюзе будет рекордным

    C начала года зафиксировано более 5600 нелегальных переходов мигрантами границ ЕС

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Агентство Frontex, занимающееся охраной границ Евросоюза, предупредило, что в 2015 году ожидается рекордное число мигрантов, пытающихся попасть в Европу.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что по подсчетам агентства, с начала года зафиксировано более 5600 нелегальных переходов мигрантами границ ЕС.

    Глава агентства Frontex Фабрис Леггери сообщил агентству Рейтер, что контрабандисты, занимающиеся переправкой людей, становятся все более агрессивными и пользуются в своих интересах тяжелой ситуацией в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

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