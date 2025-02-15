Уточнен механизм образования полярных шапок Земли

Австралийские и европейские исследователи выяснили, что запуск ледниковых периодов и формирования постоянных полярных ледовых шапок требует комбинации сразу нескольких климатических факторов, благоприятствующих снижению концентрации СО2 в атмосфере Земли.

Австралийские и европейские исследователи выяснили, что запуск ледниковых периодов и формирования постоянных полярных ледовых шапок требует комбинации сразу нескольких климатических факторов, благоприятствующих снижению концентрации СО2 в атмосфере Земли.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба британского Университета Лидса.

Работа специалистов объясняет, почему периоды оледенения были относительно редкими в геологической истории Земли.

"Мы выяснили, что живем на планете с ледовыми шапками благодаря комбинации из нескольких факторов, в число которых входит необычно низкая частота извержений вулканов и большое число высоких горных хребтов, распределенных по всем континентам Земли. Они способствуют выпадению больших объемов осадков, что усиливает реакции, изымающие углекислый газ из атмосферы", - пояснил научный сотрудник Университета Лидса Эндрю Мередит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, в истории Земли существует несколько периодов, во время которых поверхность планеты была или полностью свободна ото льда, или значительная ее часть была покрыта крупными полярными ледовыми шапками. Последний такой период начался примерно 2,6 млн лет назад, в начале плейстоценовой эры, а до начала олигоценовой эры (33,9 млн лет назад) южной и северной полярной шапки не существовало: вся территория Земли была свободна ото льда в теплое время года.

Ученых давно интересует, как начался процесс формирования этих полярных шапок и какие факторы привели к переходу климата Земли из "парникового" в "ледниковый" режим. Для получения подобных сведений климатологи создали компьютерную биогеохимическую модель Земли. При ее помощи ученые рассчитали, как различные процессы, в том числе выбросы вулканов, активность биосферы, поглощение СО2 в результате эрозии горных пород, а также движение континентов и перемены в орбитальных характеристиках Земли, повлияли на процесс образования ледовых шапок в последние 550 млн лет.

Эти расчеты показали, что текущее оледенение, а также периоды стабильно холодного климата в конце ордовикского периода и в конце палеозойской эры, возникли в результате действия не одного, а сразу из нескольких факторов, в том числе резких снижений активности вулканов и перемен в круговороте движения воды между сушей и океанами. Подобные сочетания факторов возникали крайне редко в истории Земли, что объясняет, почему наша планета пережила всего несколько подобных эпизодов с момента появления многоклеточной жизни.

"Оказалось, что ныне существующие крупные ледовые шапки не являются характерной особенностью нашей планеты. Существование нашей цивилизации зависит от сохранения полярных шапок, поэтому нам следует приложить для этого все усилия. При этом не стоит рассчитывать на то, что холодный климат вернется, если мы сначала спровоцируем глобальное потепление, а затем прекратим выбросы. Оказалось, что Земле нравится погода погорячее, что совсем не так для человечества", - подытожил профессор Университета Лидса Бенджамин Миллс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.