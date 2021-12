Университет Джонса Хопкинса фрагментом из фильма "Один дома" показал, как вакцины защищают организм человека от коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-страницу Университета Джона Хопкинса.

Проникших в дом воров обозначили штаммами "дельта" и "омикрон", тогда как банки с краской, которые главный герой Кевин запускает в преступников, – вакцинами от коронавируса.