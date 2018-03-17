Уникальные часы Rolex выставлены на аукцион в Швейцарии за 2,5 млн. долларов США

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Часы Rolex Cosmograph Daytona из белого 18-каратного золота, изготовленные в единственном экземпляре, выставлены на аукцион Bacs & Russo в Швейцарии за $2,5 млн, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, торги уникальными часами, заказанными немецким продавцом в 1970 году для богатого клиента, состоятся 12 мая в Женеве.

Раритет, прозванный The Unicorn, был обнаружен 8 лет назад в одной из коллекций экспертом Джоном Голдбергом. Эта находка ошеломила специалистов, которые считали этот хронометр утерянным для истории.

"Мне никогда и не снилось, что я когда-либо буду продавать эти часы, - заявил ведущий консультант Bacs & Russo Аурель Бак. - Горжусь тем, что мне была доверена продажа такого чрезвычайно важного изделия". Этот хронометр выставлен на торги с благотворительной целью. Все средства от его реализации поступят в фонд организации Children Action, оказывающей помощь уязвимым, оставшимся без присмотра детям и их семьям.