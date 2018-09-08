Уникальная древняя гробница открывается для посещения в Египте

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани откроет сегодня для посещений после реставрации гробницу высокопоставленного чиновника при V династии фараонов — Ти, жившего почти 4,5 тысячи лет назад, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Гробница, расположенная в районе некрополя Саккара под Каиром, была открыта в 1865 году французским египтологом Франсуа Мариетом. Она знаменита великолепной росписью стен. Изображенные на стенах гробницы сцены из жизни древних египтян - производство хлеба, папируса, охота, жертвоприношения - позволили ученым получить уникальные сведения.

"Долгое время гробница оставалась без реставрации. Однако некоторое время назад совместная чешско-египетская миссия занялась очисткой, восстановлением и консервацией цветных росписей стен. Здесь будет также установлено современное освещение, а росписи впоследствии защищены специальными стеклянными экранами", - заявил глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI – XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.