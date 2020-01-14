Унесенную цунами статую японского бога Эбису подняли из океана

Власти города Кэсэннума на северо-восточном побережье Японии смогли вернуть статую бога Эбису, которую в 2011 году смыло в океан разрушительным цунами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, многолетнее пребывание под водой почти не сказалось на рукотворном воплощении небожителя.

Эбису входит в пантеон Семи богов счастья, которых с древних времен почитали в Японии. Обычно его изображают приземистым улыбчивым мужчиной, держащим в руках большую рыбу. Он считается покровителем рыбаков и торговцев, а также дарит благополучный улов и безопасность в плавании японцев.