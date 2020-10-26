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Умерла старейшая жительница Великобритании

Умерла старейшая жительница Великобритании Скончался самый пожилой человек в Великобритании - родившаяся в 1908 году Джоан Хоккард, которой было 112 лет.
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26 октября 2020 г. 05:23
Умерла старейшая жительница Великобритании
Джоан Хоккард

Скончался самый пожилой человек в Великобритании - родившаяся в 1908 году Джоан Хоккард, которой было 112 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на племянника умершей долгожительницы.

По словам племянника Хоккард, 74-летнего Пола Рейнольдса, женщина скончалась в своем доме в городе Пул в английском графстве Дорсет. Рейнольдс отметил, что его тетя, которая родилась в период правления короля Эдуарда VII и пережила две мировые войны, была из "довольно обеспеченной семьи".

"Она любила есть масло и сливки и не верила в диеты", - рассказал Рейнольдс.

Он отметил, что его тетя была "волевой", она любила рассказывать истории о том, какой непослушной была в школе. По словам Рейнольдса, Хоккард была очень гостеприимным и преданным человеком, она "всегда стремилась жить полной жизнью". В годы Второй мировой войны Хоккард водила машины скорой помощи в Лондоне.

Племянник Хоккард подчеркнул, что никакого секрета долголетия у его тети не было. "Я полагаю, что у нее просто были хорошие гены", - сказал он.

Примечательно, что Джоан Хоккард родилась 29 марта 1908 - в один день с британцем Бобом Уэйтоном, который с февраля 2020 года был старейшим живущим мужчиной на Земле. Уэйтон скончался в мае, ему, так же как и Хоккард, было 112 лет.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın ən yaşlı sakini vəfat edib

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