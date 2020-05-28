Умер старейший мужчина на планете - ФОТО

Самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон скончался в Великобритании в возрасте 112 лет.
Как передает Report со ссылкой на газету Sun, причиной его смерти стал рак.
Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, но последние годы своей жизни провел в городе Алтон. У него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.
В начале апреля Роберт Уэйтон из Великобритании был признан старейшим живущим мужчиной на Земле. Титул самого пожилого мужчины в мире перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, который 23 февраля скончался в возрасте 112 лет и 355 дней.
Старейшим человеком на Земле является жительница Японии Канэ Танака. В январе она отпраздновала 117-й день рождения.