Умер писатель Филип Керр

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Британский писатель Филип Керр скончался на 63-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на RТ, об этом сообщила его жена Джейн Тинн.

"Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель чудесного Берни Гюнтера, гениальный писатель и любимый отец и муж", - написала она в Twitter.

Керр получил известность как автор серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации.