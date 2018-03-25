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    Умер писатель Филип Керр

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Британский писатель Филип Керр скончался на 63-м году жизни.

    Как передает Report со ссылкой на RТ, об этом сообщила его жена Джейн Тинн.

    "Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель чудесного Берни Гюнтера, гениальный писатель и любимый отец и муж", - написала она в Twitter.

    Керр получил известность как автор серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации.

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