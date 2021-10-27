Умер один из первых стендап-комиков в мире

В США в возрасте 94 лет скончался американский комик Морт Сал.

В США в возрасте 94 лет скончался американский комик Морт Сал.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times .

Согласно заявлению помощницы артиста Люси Мерсер, он скончался "мирно" в своем доме в штате Калифорния.

Отмечается, что причиной смерти Сала стала старость.

Морт Сал родился 11 мая 1927 года в Канаде, однако его семья переехала в Лос-Анджелес (США, штат Калифорния), когда он был еще ребенком. Сал был одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950-1960-х годах.

Журнал Time в 1960-м признал его главным комиком современного поколения. Он также стал первым артистом на обложке этого издания.

Сал был одним из первых сатириков, которые со сцены высмеивали президентов и других американских высокопоставленных чиновников. При этом многие политики были его поклонниками. Так, 35-й президент США Джон Кеннеди просил его писать шутки для своих предвыборных выступлений.

Кроме того, комик появлялся в различных телешоу, сыграл ряд ролей в кино, выступал с собственным шоу на Бродвее.