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Умер изобретатель компакт-диска

Умер изобретатель компакт-диска Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет
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10 марта 2021 г. 20:00
Умер изобретатель компакт-диска

Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах, сообщает Report со ссылкой на Dutch News.

Оттенс отучился на инженера и в 1952 году начал работать в компании Philips. Спустя восемь лет он возглавил отдел разработки продуктов компании, а в течение года он и его команда разработали первый портативный магнитофон. Через два года Оттенс изобрел пленку для компакт-кассет. Изобретатель посчитал, что сама кассета должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться в карман его куртки. Позднее Оттенс изобрел компакт-диск.

Изобретатель вышел на пенсию в 1986 году. Как отмечает портал, Оттенс всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом коллективных усилий.

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