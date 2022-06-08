Умер глава Мальтийского ордена фра Марко Луццаго

Местоблюститель великого магистра Мальтийского ордена фра Марко Луццаго умер во вторник от болезни.

Местоблюститель великого магистра Мальтийского ордена фра Марко Луццаго умер во вторник от болезни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба старейшего религиозного ордена.

До момента избрания нового главы обязанности местоблюстителя будет выполнять великий командор Руй Гонсало ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш.

72-летний Луццаго вступил в орден в 1975 году. В ноябре 2020 года он стал местоблюстителем после смерти великого магистра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто несколькими месяцами ранее. Он в свою очередь сменил во главе ордена Мэтью Фестинга, вынужденного подать в отставку после внутреннего институционного кризиса. Обычно магистрами избираются на пожизненный срок. Фестинг также недавно умер.

Орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме им был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В орден входят 13,5 тыс рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность, в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения более чем со 100 странами и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций. Будучи религиозным католическим орденом, он связан с Ватиканом, хотя и не подчиняется напрямую Папе Римскому.