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Умер британский ветеран, собравший 45 млн долларов для врачей

Умер британский ветеран, собравший 45 млн долларов для врачей Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший 32,8 млн фунт стерлингов (почти 45 млн долларов США) на благотворительность, умер два дня спустя после госпитализации с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19).
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2 февраля 2021 г. 20:48
Умер британский ветеран, собравший 45 млн долларов для врачей
Том Мур

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший 32,8 млн фунт стерлингов (почти 45 млн долларов США) на благотворительность, умер два дня спустя после госпитализации с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении дочерей 100-летнего полковника.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения.

Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

В знак признания его заслуг Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. В июле ветерана посвятила в рыцари королева Великобритании Елизавета II.

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