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Умер босс мафии Нью-Йорка

Умер босс мафии Нью-Йорка В американском штате Северная Каролина в федеральной тюрьме скончался предводитель мафиозного клана Гамбино Питер Артур Готти
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27 февраля 2021 г. 16:20
Умер босс мафии Нью-Йорка

В американском штате Северная Каролина в федеральной тюрьме скончался предводитель мафиозного клана Гамбино Питер Артур Готти. Гангстеру был 81 год, сообщаетReport со ссылкой на Associated Press.

Питер приходился старшим братом знаменитого гангстера Джона Готти, возглавлявшего мафию Нью-Йорка до 2002 года. После смерти Джона мафиозным боссом стал Питер, несмотря на то что он слыл несообразительным и имел прозвище Самый тупой дон. Бывшие мафиози утверждают, что Питер стал крестным отцом не по своей воле и плохо справлялся с ролью лидера. Его считали слишком добрым для главы преступного клана.

Один из известнейших гангстеров США Питер, осужденный в 2003 году, провел за решеткой 17 лет. До освобождения ему оставалось еще восемь лет. Он умер 26 февраля в палате Федерального медцентра в городе Батнер, где проходил лечение. По данным докторов, мафиози скончался по естественным причинам из-за преклонных лет и слабого здоровья.

Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее крупных и влиятельных кланов итало-американской мафии «Пять семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-York mafiyasının başçısı ölüb

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