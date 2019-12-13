Умер актер из второго фильма саги Крестный отец Дэнни Айелло - ФОТО

Американский актер Дэнни Айелло умер на 86 году жизни.

Как передает Report, oб этом сообщает Hollywood reporter.

По данным издания, артист скончался после непродолжительной болезни.

Больше всего Айелло известен по своей роли Тони Розато в фильме «Крестный отец - 2». Он также играл в таких картинах, как «Однажды в Америке», «Счастливое число Слевина», «Леон».

Отмечается, что актер был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Делай, как надо».