Умер актер из фильма "Рэмбо" - ФОТО

Американский актер Брайан Деннехи, известный по роли шерифа в фильме "Рэмбо: Первая кровь", скончался в возрасте 81 года.
Как передает Report со ссылкой на издание Variety, родные актера сообщили, что он умер в ночь на четверг от естественных причин, не связанных с коронавирусом.
Зрителям актер хорошо известен по роли задиристого шерифа Тизла, который изгнал из своего города ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо (роль Сильвестра Сталлоне), а затем безуспешно охотился за ним.
Деннехи также снимался в фильмах "Парк Горького", "Сильверадо", "Иллюзия убийства" и других. За свою работу на театральной сцене он получил две престижных премии "Тони".