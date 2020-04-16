Умер актер из фильма "Рэмбо" - ФОТО

Сильвестр Сталлоне и Брайан Деннехи https://report.az/storage/news/2408caa1f0ac90c30a5a5ca22d05b43c/b7d79bc9-5a7c-4e97-9d13-c059ebc58931_292.jpg

Американский актер Брайан Деннехи, известный по роли шерифа в фильме "Рэмбо: Первая кровь", скончался в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на издание Variety, родные актера сообщили, что он умер в ночь на четверг от естественных причин, не связанных с коронавирусом.

Зрителям актер хорошо известен по роли задиристого шерифа Тизла, который изгнал из своего города ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо (роль Сильвестра Сталлоне), а затем безуспешно охотился за ним.

Деннехи также снимался в фильмах "Парк Горького", "Сильверадо", "Иллюзия убийства" и других. За свою работу на театральной сцене он получил две престижных премии "Тони".