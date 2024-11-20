Улицу в Милане признали самой дорогой в мире по арендной плате

Одна из центральных улиц Милана с бутиками домов высокой моды - Монтенаполеоне - стала самой дорогой торговой точкой в мире по величине арендной платы. Впервые она обошла в этом рейтинге главных "конкурентов" из Нью-Йорка и Лондона - Пятую авеню и Нью-Бон

Одна из центральных улиц Милана с бутиками домов высокой моды - Монтенаполеоне - стала самой дорогой торговой точкой в мире по величине арендной платы. Впервые она обошла в этом рейтинге главных "конкурентов" из Нью-Йорка и Лондона - Пятую авеню и Нью-Бонд стрит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном отчете американской компании по недвижимости Cushman & Wakefield, отслеживающей ситуацию в 138 мировых торговых центрах.

По ее данным, максимальная плата, которую арендодатели могут взимать с роскошных ретейлеров на улице, подскочила за год на 11% до 20 тыс. евро/кв. м. Впервые за 34 года рейтинг возглавила европейская улица, отмечают эксперты. В прошлом году на Монтенаполеоне открыли новые магазины Chanel и Gucci в условиях усиливающейся конкуренции продавцов предметами роскоши за наиболее привлекательные места.

Группа компаний класса люкс Kering, которой принадлежат такие бренды, как Gucci и Alexander McQueen, заплатила за здание на миланской улице 1,3 млрд евро, что стало крупнейшей сделкой в сфере недвижимости в Европе за два года. По словам представителя Cushman & Wakefield Томаса Касоло, люксовые бренды "вложили много денег, чтобы найти лучшее место в условиях крайне редких возможностей". Он считает, что причина быстрого роста арендной платы на Монтенаполеоне связана с тем, что улица гораздо короче Пятой авеню или Нью-Бонд стрит, но именно туда устремляются международные бренды, вкладывая инвестиции.

В пятерку самых дорогих вошли также Елисейские поля и Чимсачёй в Гонконге, а десятку замыкает торговая улица Кольмаркт в центре Вены.