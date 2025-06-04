Украденную активистами Greenpeace скульптуру Макрона вернули в музей

Украденную активистами Greenpeace скульптуру президента Франции Эмманюэля Макрона вернули в музей восковых фигур "Гревен" в Париже.

Украденную активистами Greenpeace скульптуру президента Франции Эмманюэля Макрона вернули в музей восковых фигур "Гревен" в Париже.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости глава пресс-службы музея Вероник Берец.

"Я подтверждаю, что мы смогли забрать этого персонажа. Он будет возвращен на свое место сегодня днем", - сказала она.

По ее словам, активисты накануне ночью позвонили директору музея, сообщив, что оставили скульптуру напротив здания энергокомпании EDF в Париже. После этого музей связался с полицией, которая перевезла экспонат в комиссариат, откуда его забрали сотрудники музея, предварительно проведя оценку его состояния.

В понедельник две женщины и мужчина, посещавшие музей на Монмартре под видом туристов, вынесли восковую скульптуру Макрона стоимостью €40 тыс. и привезли ее к зданию посольства России в Париже. Нарушителями оказались активисты Greenpeace, которые выступили против экономического сотрудничества Франции и России.