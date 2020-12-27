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Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете

Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете В ближайшие два десятилетия на всех континентах планеты участятся землетрясения.
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27 декабря 2020 г. 09:23
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете

В ближайшие два десятилетия на всех континентах планеты участятся землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на URA.RU, об этом заявил ученый-геофизик, заведующий лабораторией в Центре геофизических исследований "Градиент" Виктор Боков.

"Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма "C" связана с Азорским антициклоном, а форма "E" - с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. Это связано с блокированием атмосферы мощными антициклонами. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции. И они еще будут примерно десятилетия два преобладать, и это будет приводить к достаточно мощным землетрясениям на всем земном шаре", - отмечает его слова агентство.

На разломах тектонических плит под воздействием атмосферы земля может прогнуться на 40 см, подчеркнул Боков.

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