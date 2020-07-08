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Ученый рассказал о таящихся в ледниках древних вирусах

Ученый рассказал о таящихся в ледниках древних вирусах Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности
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8 июля 2020 г. 21:00
Ученый рассказал о таящихся в ледниках древних вирусах

Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов. Как передает Report, об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов

По словам ученого, более десяти процентов территории России — это вечная мерзлота, которая не таяла миллионы лет. Он рассказал о том, что в ней могут таиться древние вирусы, причем как безвредные для человека, так и крайне опасные.

Давыдов отметил, что сибирскую язву уже находили в остатках мамонтов, и не исключено, что в мерзлоте где-то сохранилась, например, черная оспа или другая болезнь. Именно поэтому он подчеркнул важность изучения прошлых эпидемий.

Ранее ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн жары во всех регионах Земли. Исследователи подсчитали, сколько в целом тепла приносит с собой жаркая погода по всему миру. В самом худшем случае в Австралии кумулятивное тепло (сумма градусов выше нормы) в течение всего летнего сезона составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше.

Сам по себе процесс таяния льда происходит из-за глобального изменения климата в высоких широтах, которое происходит уже не первый год, пояснил агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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