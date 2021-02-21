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Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники

Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 можно рассчитывать на город-миллионник
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21 февраля 2021 г. 08:41
Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники

Постоянное присутствие людей на Марсе будет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 можно рассчитывать на город-миллионник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом считает президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

В четверг посадку на Марс совершил новейший американский ровер Perseverance, стартовавший с Земли в июле 2020 года. С помощью нового ровера НАСА надеется получить новые данные о геологии, строении планеты, собрать образцы ее грунта для последующей отправки на Землю. В числе научных инструментов Perseverance – устройство для получения кислорода из марсианской атмосферы. Его разработчики надеются, что в будущем эта технология будет востребована для получения ракетного топлива, необходимого в ходе пилотируемых миссий на Марс.

Perseverance - пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Марса. Одновременно с ним на Огненной планете сейчас продолжает работу марсоход Curiosity. Пока присутствие людей на Марсе остается научной фантастикой, слишком далеко находится и много загадок несет в себе эта планета. Но, как надеются ученые, именно роботомиссии вроде ровера помогут в конечном итоге сделать пилотируемые полеты на Марс реальностью. На вопрос о том, когда можно рассчитывать на появление обитаемой базы на Марсе, Зубрин называет 2030 год.

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