Ученый предупредил о глобальной катастрофе

Климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов предупредил, что человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на Земле повысится больше, чем на полтора градуса.

Российский климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов предупредил, что человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на Земле повысится больше, чем на полтора градуса.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, ученый указал, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура увеличилась на два градуса. При этом причина изменений не только в деятельности людей, а в природных процессах.

"Следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия", - сказал специалист.

Он также выразил мнение, что таяние льдов в океанах и на вершинах гор может стать началом колоссальных бедствий.

"В таком случае 30% суши будет затоплено", - продолжил Рябов.

По его словам, речь идет о густонаселенных территориях.