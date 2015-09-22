Ученый: Изменение климата ускоряет миграцию людей из Африки

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Антропогенное изменение климата может быть одной из причин развития целого ряда конфликтов и экономических проблем в Африке и на Ближнем Востоке, которые провоцируют жителей стран этих регионов мигрировать в Европу и другие уголки планеты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории Росгидромета.

"Да, эти проблемы и климат в известной мере взаимосвязаны. Мы уже знаем, что изменения климата уже приводят к еще пока незаметным, но уже существующим региональным конфликтам, знаем, что перспективы для многих регионов Земли действительно угрожающие. Перспектива появления климатических мигрантов вполне реальна", - заявил Катцов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) в Москве.

Поводом для таких миграций и конфликтов могут быть различные экстремальные погодные явления - к примеру, наводнения или засухи, которые лишат жителей подверженных регионов доступа к жизненно необходимым благам и ресурсам. Своеобразным примером этого является Сирия, где в 2009 году вспыхнул конфликт в связи с продолжительной засухой.

"Мы не можем говорить того, что изменения климата напрямую вызвали тот или иной конфликт или породили массовую миграцию, но мы можем рассуждать о том, усугубил ли он их или нет. В нашем следующем оценочном докладе мы уделим особое внимание таким ситуациям, как война в Сирии и её возможная связь с климатом, и попытаемся понять, насколько сильно климат влияет на эти социоэкономические феномены", - добавил Джонатан Линн (Jonathan Lynn), глава Департамента по связям с прессой при IPCC.