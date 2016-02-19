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    Ученые: Злоупотребление мобильным телефоном приводит к ухудшению памяти

    Соответствующее исследование провели китайские ученые

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Злоупотребление пользованием мобильным телефоном ведет к ослаблению познавательной способности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли китайские ученые.

    После проведения исследований, глава отделения энцефалопатии госпиталя китайской традиционной медицины провинции Хэбэй Су Чживэй пришел к выводу, что люди, которые слишком часто пользуются мобильными телефонами, более склонны к шейному спондилезу, плохому зрению, а также плохой памяти.

    Ученые также отмечают, что чтение с экрана мобильника плохо влияет на память человека.

    Количество исследуемых и другие детали экспериментов не уточняются.

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